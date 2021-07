Os atuais modelos de Riocard aceitos no RJ - Divulgação

Publicado 01/07/2021 20:49

Guapimirim – Usuários de transporte coletivo de Guapimirim, na Baixada Fluminense, têm até essa sexta-feira (2/7) para trocar o Riocard. O prazo é o mesmo para passageiros de outros municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, como a capital carioca, Magé, Duque de Caxias, Niterói, Mesquita, Itaboraí, São João de Meriti, entre outros.



Os antigos cartões de passagem deixaram de ser aceitos em ônibus e vans que circulam por Guapimirim desde o último dia 4 de junho.



A atualização nos cartões de passagem teve início em 2019, mas foi suspensa em 2020 por conta da pandemia. Até a publicação desta reportagem não havia nenhuma informação de que o cronograma pudesse ser prorrogado.



Endereços das lojas da Riocard Mais:



* Alvorada

De segunda a sexta-feira, das 08 às 19h

Endereço: Av. das Américas, s/nº – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | Terminal Rodoviário da Alvorada | Piso inferior



* Campo Grande

De segunda a sexta-feira, das 08 às 19h

Endereço: Rua Aurélio Figueiredo, 15 – Loja 26 A e B – Campo Grande – Rio de Janeiro | Terminal de Campo Grande



* Carioca – 2ª a 6ª, das 09 às 19h

Endereço: Rua Uruguaiana, 7 – Centro – Rio de Janeiro



* Central do Brasil

De segunda a sexta-feira, das 08 às 19h; sábados das 07 às 14h

Endereço: Praça Cristiano Otoni, s/n° (subsolo) – Centro – Rio de Janeiro



* Duque de Caxias

De segunda a sexta-feira, das 08 às 19h

Endereço: Rua General Mitre, 228 – Jardim 25 de Agosto – Duque de Caxias | Dentro do Sindicato SETRANSDUC



* Itaboraí (Gratuidade)

De segunda a sexta-feira, das 08 às 19h

Endereço: Rua Raimundo de Farias, 193 – Centro – Itaboraí



* Maricá

De segunda a sexta-feira, das 08 às 19h

Endereço: Av. Roberto Silveira nº 152, loja B – Centro – Maricá



* Méier

De segunda a sexta-feira, das 08 às 19h

Endereço: Rua Arquias Cordeiro – Méier – Rio de Janeiro | Terminal Rodoviário Américo Ayres



* Niterói

De segunda a sexta-feira, das 09 às 19h

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco s/nº – Centro – Niterói | No final do Terminal Rodoviário Presidente João Goulart



* Piabetá

De segunda a sexta-feira, das 08 às 19h

Endereço: Rua Eduardina de Miranda Telles, 76 - loja 13 – Piabetá – Magé | Galeria ao lado do Hospital Municipal



* Siqueira Campos

De segunda a sexta-feira, das 08 às 19h

Endereço: Rua Tonelero, s/nº – Copacabana – Rio de Janeiro | Estação de Metrô Siqueira Campos

