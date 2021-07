Sede do Detran em Guapimirim - Divulgação rede social

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 18:55

Guapimirim - O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran/RJ) oferecerá, neste sábado (03/07), mais um mutirão de atendimentos em Guapimirim, sendo disponibilizados os serviços de emissão da carteira de identidade e de primeira habilitação, renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mudança ou adição de categoria e alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva.

Este é o 31° mutirão, tendo como objetivo compensar o período em que o atendimento presencial foi paralisado devido à pandemia de coronavírus (Covid-19). Esta ação também acontecerá em diversas unidades de atendimento por todo o Estado do Rio em unidades de outros municípios, com um total de 8.220 mil em vagas de atendimento disponibilizadas.

No último dia 12 de junho, o órgão já havia realizado outro mutirão, inclusive em Guapimirim. Desde o início da pandemia, esse tipo de evento aos sábados já atendeu mais de 120 mil usuários no estado do Rio de Janeiro.

O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números: (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. O início da disponibilização das vagas começou na última quarta-feira (30/06).

“Nossos mutirões aos sábados são mais uma oportunidade de atendimento ao cidadão. Essa é a 31ª edição que oferecemos ao usuário mais um dia de serviços do nosso departamento. Com os cuidados e protocolos de saúde, já disponibilizamos milhares de vagas extras à população fluminense”, relata o presidente do Detran/RJ, Adolfo Konder.

O Detran/RJ reforça que se faz necessário respeitar o horário agendado, para que não ocorram filas e aglomerações.