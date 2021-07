Base de vacinação drive thru na Cotia - Ascom/PMG

Base de vacinação drive thru na CotiaAscom/PMG

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 06:24

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Covid-19) continua para pessoas com 40 anos ou mais, sem comorbidades, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, nessa sexta-feira (2/7), das 8h às 11h.

A imunização para pessoas dessa faixa etária já havia ocorrido nessa quinta-feira (1).

Publicidade

A campanha acontecerá nos seguintes locais: nos postos de saúde dos seguintes bairros: Orindi, Vale das Pedrinhas e Vila Olímpia; no Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo; e na Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

O paciente precisa levar um documento com foto (ex.: carteira de identidade, carteira de habilitação, carteira de trabalho ou carteira de entidade de classe), cartão do SUS e um comprovante de residência (ex.: conta de luz, de telefone ou de água) no próprio nome ou do cônjuge.

Publicidade

Dados mais recentes sobre a pandemia

Já foram aplicadas 29.855 doses de vacinas contra o coronavírus, sendo 22.851 para a primeira dose e 7.004 para a segunda dose.

Publicidade

Do início da pandemia, em 2020, até essa quinta-feira (1), a cidade mencionada registrou um total 170 óbitos por Covid-19 e 5.277 casos confirmados, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde em boletim.

Guapimirim se encontra na bandeira amarela, segundo a classificação epidemiológica divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, no último dia 25 de junho. Na prática, significa que o risco é baixo. O índice é reforçado pelo controle em relação ao número de mortos. Em 11 de junho, por exemplo, o município contabilizou 165 falecidos e em 1º de julho, 170. Num intervalo de 20 dias, cinco mortes.

Publicidade

O cenário nacional é mais agravante: 520.095 mortes e 18.622.304 casos confirmados da doença, conforme dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), nessa quinta-feira (1).

No cenário internacional, o Brasil aparece em segundo lugar no quantitativo de mortos (515.985), atrás somente dos Estados Unidos, segundo o painel da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os dados estão um pouco defasados. Em relação ao número de casos confirmados (18.513.305), a nação sul-americana se encontra na terceira colocação, atrás dos Estados Unidos e da Índia, respectivamente.