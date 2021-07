Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE) Marcelo Ponte e o Secretario de educação de Guapimirim Ricardo Almeida - Foto: Ascom/PMG

Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE) Marcelo Ponte e o Secretario de educação de Guapimirim Ricardo AlmeidaFoto: Ascom/PMG

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 15:49

Guapimirim – Representantes da rede municipal de ensino de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, participaram do lançamento do quarto ciclo do Plano de Ações Articuladas (PAR 4) para o estado do Rio de Janeiro, na cidade de Miguel Pereira, nessa segunda-feira (5/7). O evento foi promovido pelo Ministério da Educação e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e contou com representantes de 63 municípios fluminenses. Por Guapimirim, compareceu o secretário municipal de Educação, Ricardo Almeida. Na ocasião, eles reforçou os pedidos de melhorias para a rede pública de ensino.

E uma dessas demandas foi o financiamento das obras de construção da Creche Municipal Cecília Maria da Conceição Ulrich, no bairro Iconha, considerada uma prioridade para o atual governo. Essa unidade de ensino já consumiu mais de R$ 700 mil à época, conforme noticiado por O Dia, e deveria ter ficado pronta entre 2015 e 2016, durante o mandato do ex-prefeito Marcos Aurélio Dias.

As demandas de Guapimirim já tinham sido abordadas com representantes do FNDE num recente encontro em Brasília (DF), inclusive com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e que contou com a presença da prefeita Marina Rocha, e na Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc), no Rio.

Sobre o PAR

O Plano de Ações Articuladas (PAR) está sob responsabilidade do FNDE. Foi instituído pelo Decreto Federal nº 6.094/2007, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de promover assistência financeira e técnica aos gestores municipais e estaduais em educação.

A assistência financeira consiste em investimentos na educação para a aquisição de ônibus escolares, reformas em colégios, entre outras melhorias.

Já a assistência técnica consiste na capacitação de profissionais para administrar os recursos, planejar e uniformizar o ensino, inclusive melhorando o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Covid-19

A título de curiosidade, o município de Miguel Pereira também sediou, no último dia 28 de junho, o I Fórum de Gestão Pública e Debate do Enfrentamento à Pandemia de Covid-19. Havia representantes de 63 prefeituras, entre elas de Guapimirim. Esse evento foi promovido pelo governo fluminense.