Por IG - Gente

Publicado 01/07/2021 10:23 | Atualizado 01/07/2021 20:52

Rio - Giulia Be, de 21 anos, concedeu uma entrevista ao "Programa Pânico", da rádio Jovem Pan, na quarta-feira (30). Durante o papo com Emílio Surita e sua turma, a intérprete de Menina Solta falou do recente episódio de críticas após uma apresentação no "Encontro", o início de sua carreira, os rumores de romance com Luan Santana e, claro, a relação com seu irmão, o comediante André Marinho, que integra a bancada do programa humorístico.

Ao relembrar o episódio no programa de Fátima Bernardes, ela garante fala sobre como a ansiedade lhe afetou. "O pré-ao vivo na Fátima foi muito difícil. Ali foi um momento de fragilidade meu, às vezes parece tudo tão errado, ansiedade é isso, eu achava que o piano estava errado, que eu estava desafinando, não era só ansiedade, era um turbilhão de emoções. Antes de as pessoas falarem mal de mim [neste dia], eu já pensei que tinha dado errado", confessou a cantora.

Por outro lado, com algum tempo de estrada, Giulia também tem alguns momentos marcantes [positivos] em sua carreira e o Rock in Rio é um deles. "Ter contato com a energia de tantas pessoas é algo impressionantemente, eu pedi para Deus nunca deixar eu esquecer. Fisicamente é um fenômeno muito louco", dissertou ela.

Questionada se sempre imaginou ser uma cantora de sucesso, Giulia nega e diz que os planos de seu pai era ter uma "bancada" de advogados em casa, entretanto, sua escolha acabou mudando os planos da família. "Era para nós sermos advogados, na realidade ele [André Marinho] é. Eu cheguei tarde, acabei que não entrei na faculdade, passei para as melhores, mas acabei indo para o mundo da música mesmo porque eu sempre amei", explicou.

"Música sempre foi algo que fez algo parte da minha vida, enquanto eles [pai e irmão] sempre foram dos esportes e eu sempre fiquei no piano. Quando terminei a escola e não sabia muito bem o que eu queria, eu pensava em ir para China cuidar de pandas, entre outras coisas, então resolvi apostar nessa carreira. No início ninguém acreditou muito, mas foi dando certo", continuou a artista.

Apesar de vir de uma base familiar abastada, Giulia não teve um início de carreira com regalias. Durante o papo, ela revelou que frequentou alguns "shade places", expressão em inglês para lugares inóspitos ou obscuros, até cair nos braços de uma gravadora. "No início, quando você não tem direção nenhuma as pessoas dizem: 'vem aqui, vamos gravar sua voz' e nisso você acaba em lugares realmente inóspitos", disse ela em bom humor.

Por fim, ao falar sobre os rumores de affair com Luan Santana, Giulia Be se esquivou e declarou que se houve tentativa de romance, "ele não conseguiu [obter sucesso]".