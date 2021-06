Convidada trans reclama de falta de espaço no Encontro: Queremos voz - Reprodução/Globo

Convidada trans reclama de falta de espaço no Encontro: Queremos vozReprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 12:48 | Atualizado 28/06/2021 13:06

Rio - Personalidades do especial "Falas de Orgulho", que vai ao ar na noite desta segunda-feira, na Globo, foram convidados por Fátima Bernardes, mas não conseguiram espaço para falar no "Encontro". Com a captura e morte de Lázaro Barbosa, o programa deu prioridade para as últimas informações da equipe de jornalismo. Chateada, uma das convidadas subiu uma placa em protesto.

"Mais uma vez calados. Queremos voz", dizia o cartaz da convidada trans. Após ler o cartaz, Fátima lamentou o ocorrido e garantiu que os convidará novamente para o programa.

Publicidade

A situação repercutiu no Twitter. "Climão no fim do Encontro. Convidada escreveu um cartaz "mais uma vez calados, queremos voz", reclamando da falta de espaço por conta da cobertura da morte de Lázaro Barbosa. Fátima Bernardes leu e falou que vai convidar todo mundo de novo durante essa semana", escreveu o jornalista Chico Barney.