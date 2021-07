Cachoeiras da Concórdia e Véu da Noiva em Guapimirim - Foto: Berro D'Água

Publicado 05/07/2021 22:54 | Atualizado 05/07/2021 23:38

O Dia vai trazer uma série de dicas e lugares para se divertir sem gastar muito e nem precisar sair do estado do Rio de Janeiro. E um desses lugares é Guapimirim, na Baixada Fluminense.

Nesse município, uma das opções é conhecer o Poço da Concórdia, uma cachoeira que se tornou um dos locais prediletos dos turistas. O acesso se dá pelo bairro Limoeiro.

Mais de 70% de território guapimiriense estão em áreas de proteção ambiental (APAs). O que não falta é atrativo para curtir em meio a tantas belezas naturais. Os visitantes também podem conhecer a cachoeira Véu da Noiva, no Garrafão, aos pés do Dedo de Deus, pico que é um dos cartões postais de Guapimirim e que atrai amantes de esportes radicais.

A cachoeira do Monte Olivete, na subida da serra, na BR-116, é outro local que vale a pena conhecer. Os moradores do estado do Rio de Janeiro também podem visitar o Parque Nacional Serra dos Órgãos e a APA Guapimirim, com suas belas fauna e flora em plena Baía de Guanabara.

Antes de visitar os pontos turísticos, é recomendado que os turistas vejam se estão abertos ao público, por conta da pandemia e de eventuais restrições impostas por decretos municipais e/ou estaduais.

Guapimirim fica na região turística conhecida como Serra Verde Imperial, faz limite com os municípios de Magé, Cachoeiras de Macacu, Itaboraí e Teresópolis. Está situado a 70 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro.