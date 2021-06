Orla Flávia Alessandra é um dos principais cartões postais da cidade - Foto: Lucas Madureira

Orla Flávia Alessandra é um dos principais cartões postais da cidadeFoto: Lucas Madureira

Publicado 24/06/2021 14:05

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vai estrear nesta sexta-feira (25), o projeto “Festa de Sol”, na Orla Flávia Alessandra, no bairro Praia Grande. Segundo a Prefeitura, a programação especial gratuita terá música instrumental ao vivo para moradores e turistas da cidade e vai acontecer toda sexta e sábado, no mesmo local.

A Orla Flávia Alessandra, um dos principais cartões postais da cidade, tem um dos mais atrativos pores do sol da Região dos Lagos. A “Festa de Sol” foi idealizada pela Secretaria Municipal de Turismo e conta com o apoio de comerciantes locais.