Publicado 24/06/2021 12:00

ARRAIAL DO CABO – Um homem foi preso por tráfico de drogas, nessa quarta-feira (23), no bairro Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Polícia Militar, com ele foram encontrados nove pinos de cocaína e três buchas de maconha.

Ainda segundo a PM, os agentes estavam em patrulhamento pela Rua José Pinto de Macedo, quando perceberam que um homem arremessou algo para debaixo de um carro, ao avistar a aproximação da viatura. Os policiais então decidiram abordar o suspeito e, ao verificar o material descartado, encontraram as drogas dentro de uma touca.



O homem confessou à polícia que faz parte do tráfico local e foi conduzido com os entorpecentes para a 132ª Delegacia Policial, onde permaneceu preso. O DIA não conseguiu contato com a defesa dele.