Agente de saúde aplicado vacina - Ascom/PMG

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 08:01

Guapimirim – Pessoas sem comorbidades, com 37 anos ou mais, poderão se vacinar contra o coronavírus (Covid-19), em Guapimirim, na Baixada Fluminense, a partir desta terça-feira (6/7), das 8h às 11h.

A vacinação acontecerá nos seguintes locais: nos postos de saúde dos bairros Orindi, Vale das Pedrinhas e Vila Olímpia; drive-thru instalado no bairro Cotia; Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro; e no Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

Será preciso ter em mãos um documento com foto, cartão do SUS e um comprovante de residência no próprio nome ou do cônjuge.

Ontem (5), a imunização foi destinada a pessoas com 39 anos ou mais sem comorbidades. Hoje (6), já foi para quem tem a partir dos 37 anos. Isso significa que pessoas com 38 anos estão incluídas e podem se vacinar normalmente.