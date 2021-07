Abel Hernández - Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 13:04

Rio - O Fluminense ainda não desistiu de ter Abel Hernández na partida da próxima terça-feira contra o Cerro Porteño. Apesar do atacante uruguaio não ter participado dos últimos treinos existe uma confiança de que o jogador tenha condições de jogo. O centroavante tem feito tratamento intensivo para o confronto da Libertadores. As informações são do portal "globoesporte.com".

O Fluminense não poderá contar com Fred que sofreu um edema na coxa na partida contra o Ceará, na última quarta-feira, em São Januário. Além do ídolo tricolor, o centroavante Raúl Bobadilla e o jovem John Kennedy não devem ter condições de entrar em campo pela Libertadores.



Abel tenta se recuperar de dores no calcanhar direito. O uruguaio disputou 17 partidas e fez seis gols, sendo o vice-artilheiro da equipe na temporada, atrás apenas de Fred, que já balançou a rede 12 vezes. Caso o uruguaio não tenha condições de jogo, Lucca e João Neto serão as opções de Roger Machado.