Rentería em treino pelo LeãoAnderson Stevens / Sport Club do Recife

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 15:08

Recife - O Sport será o próximo adversário do Fluminense no Brasileirão. Em grande crise financeira vivida pelo clube pernambucano ganhou mais um capítulo nesta semana. Depois do lateral-direito Patric, o volante Carlos Rentería, ex-Botafogo, também pediu a rescisão contratual na Justiça por conta de pagamentos atrasados. O volante colombiano pede mais de R$ 1 milhão referente aos salários de abril, maio e junho, além de luvas previstas em contrato. A informação é do site "ge.globo'.

Rentería não está nos planos do técnico Umberto Louzer para o Brasileirão. Já com os vencimentos atrasados, o colombiano decidiu seguir o mesmo caminho do lateral Patric e pedir o encerramento do vínculo com o clube da Ilha do Retiro.

Confira a lista com os pedidos de Rentería constando no processo:

- Rescisão contratual indireta

- Reconhecimento de natureza salarial das luvas, sendo reconhecido o salário no valor de R$ 70 mil

- Pagamento dos salários em atraso, no valor de R$156.666,66

- Pagamento das luvas em atraso, no valor de R$62.666,66

- FGTS não depositado, no valor de R$21.746,66

- 13º salário proporcional de 2021, no valor de R$52.500,00

- Férias proporcionais de 2021, acrescidas do terço constitucional, no valor de R$70.000,00

- Cláusula Compensatória Desportiva, no valor de R$401.333,33. Caso este juízo entenda que as Luvas não possuem natureza salarial, deverá condenar a Reclamada ao pagamento da quantia e R$286.666,66

- Caso este juízo entenda que as Luvas não possuem natureza salarial e não incorporem a Cláusula Compensatória Desportiva, por consequência deverá condenar a Reclamada ao pagamento das parcelas vincendas no valor de R$114.666,66

- Multa do artigo 467 da CLT, no valor de R$67.916,66

- Multa do artigo 477 da CLT, no valor de R$70.000,00

- Pagamento do dano moral, no valor de R$70.000,00

- Pagamento dos Honorários, no importe de 15% sobre o valor da condenação, no valor de R$145.924,49,