Camisa com número 24 do FluminenseFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 09/07/2021 15:30

Rio - O Fluminense arrecadou um valor total de R$ 47.886,00 com o leilão de 23 camisas em ação de apoio ao movimento LGBTQIA+. Os uniformes foram utilizados na partida contra o Corinthians, no último dia 27 de junho, e os lances foram encerrados na noite da última quarta-feira. A quantia será doada para o "Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT", uma organização não-governamental que atua há 28 anos no auxílio à comunidade.

A camisa utilizada por Nino com o número 24 foi a que recebeu o lance mais alto, de R$ 4.200,00. O clube coloriu os números dos atletas e a faixa de capitão com o arco-íris, assim como o patch com #TimeDeTodos no peito. O leilão foi feito em parceria com a "Play for a Cause" e as peças ficariam disponíveis até o dia 4 de julho, mas foi estendido por três dias.

O Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT é uma ONG que dá auxílio a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersexo. O enfoque é na cidadania, promoção dos direitos humanos e de uma cultura de paz, combate à violência, justiça social, prevenção de doenças, entre outras questões que busquem a melhoria da qualidade de vida dessa população.

VEJA TODOS OS VALORES FINAIS:



Nino - R$ 4.200,00

Cazares - R$ 2.700,00

Martinelli - R$ 2.500,00

Yago Felipe - R$ 2.500,00

Luccas Claro - R$ 2.350,00

Abel Hernández - R$ 2.250,00

Paulo Henrique Ganso - R$ 2.200,00

Kayky - 2.090,00

David Braz - R$ 2.005,00

Igor Julião - R$ 2.000,00

Manoel - R$ 2.000,00

Luiz Henrique - R$ 2.000,00

Lucca - 2.000,00

Bobadilla - R$ 1.950,00

Calegari - R$ 1.950,00

Gabriel Teixeira - R$ 1.890,00

Gustavo Apis - R$ 1.850,00

Egídio - R$ 1.700,00

Muriel - R$ 1.650,00

Marcos Felipe - R$ 1.600,00

Wellington - R$ 1.600,00

André - R$ 1.501,00

Danilo Barcelos - R$ 1.400,00