Sikêra Jr. é acusado de LGBTfobia - Reprodução

Sikêra Jr. é acusado de LGBTfobiaReprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 18:47

Rio - Após chamar homossexuais de "raça desgraçada", Sikêra Jr. enfrenta a perda de diversos patrocinadores do "Alerta Nacional", programa que apresenta na RedeTV!. Até o momento, 37 marcas já cancelaram seus contratos de patrocínio, entre elas a rede de lojas das Casas Bahia e o banco Caixa. A informação é do perfil Sleeping Giants Brasil, que encabeça uma campanha para alertar as empresas que ainda apoiam o programa financeiramente.

fotogaleria

Publicidade

Na semana passada, Sikêra Jr. já havia se dirigido às empresas que retiraram seus anúncios do programa. "Sinto (muito) aquele que foi pressionado por uma agência. Quando quiser voltar, as portas estão abertas, serão muito bem-vindos. A vida continua, eu tenho que seguir. Sai telefonia A, vem telefonia B. Operadoras são pelo menos seis no Brasil. Sai óculos tal, óculos X vem. Isso é comum na televisão e no rádio. Há uma renovação comercial todos os meses aqui. É a natureza já do programa, temos fila de espera de anunciantes. Sabe por que essas pessoas anunciam nesse programa? Ela sabe o caráter que esse velho tem, a opinião que eu tenho", declarou o comunicador.

A polêmica começou quando o apresentador criticou o comercial de uma marca de restaurantes em celebração do Dia do Orgulho LGBTQIA+ e chamou homossexuais de "raça desgraçada". Sikêra Jr. chegou a pedir desculpas porém reforçou sua opinião: "Você que disse que não assiste a esse programa, você que se sentiu ofendido: lhe peço perdão. Extrapolei como nunca, revoltado com o que vi naquele comercial, e continuo contra, minha opinião continua a mesma. Mas você que se sentiu ofendido, o que eu posso dizer é que me perdoe”, disse.

Publicidade

Além das marcas citadas, TIM, MRV, Renault, Mercedes Benz e a plataforma Kwai também estão entre as empresas que já anunciaram o encerramento de seus contratos com o "Alerta Nacional" e Sikêra Jr.