Roger Machado - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 18:41 | Atualizado 09/07/2021 18:44

Rio - O Fluminense mandará a campo um time recheado de reservas na partida contra o Sport, no próximo sábado, na Ilha do Retiro. De acordo com o site "Globo Esporte", o técnico Roger Machado decidiu poupar praticamente todo time titular de olho na partida contra o Cerro Porteño, na terça-feira, pela Libertadores.

Segundo o portal, alguns nomes chegaram a nem viajar para o Recife. São os casos do goleiro Marcos Felipe e dos laterais Samuel Xavier e Egídio. Eles devem dar lugar a Muriel, Calegari e Danilo Barcelos. O volante Martinelli, suspenso na Libertadores, será o único titular em campo.

Com isso, o Fluminense deve ir a campo com Muriel; Calegari, Manoel, David Braz e Danilo Barcelos; Wellington, Martinelli e Nenê; Cazares, Kayky e Lucca.