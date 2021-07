Raúl Bobadilla - Lucas Mercon / Fluminense

Raúl Bobadilla - Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 12:19 | Atualizado 11/07/2021 12:57

Rio - Os atacantes do Fluminense, Fred e Bobadilla se recuperam de lesões e não vem atuando pelo Tricolor, porém, ambos ficaram de olho na final da Copa América. Em vídeo que circula nas redes sociais, o atacante argentino naturalizado paraguaio aparece comemorando o título sobre o Brasil, "tirando onda" com o ídolo tricolor. No fim, Bobadilla ainda dispara: "Fora Bolsonaro".

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro vem sendo lembrado por muitos jornais e torcedores argentinos pelo fato de ter afirmado que o Brasil venceria a final da Copa América por 5 a 0. Dentro de campo, os "hermanos" venceram por 1 a 0, gol marcado por Di Maria.

