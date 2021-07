De quinta opção para o ataque, Lucca ganha nova chance após a série de desfalques de Roger Machado - Mailson Santana/Fluminense FC

De quinta opção para o ataque, Lucca ganha nova chance após a série de desfalques de Roger MachadoMailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 08:30

Rio - Procura-se um camisa 9. Com os problemas físicos de Fred, Abel Hernández e Bobadilla, Roger Machado antecipou que não escalará a força máxima do Fluminense contra o Sport, neste sábado, às 19h, na Ilha do Retiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas buscará uma solução de emergência visando ao confronto com o Cerro Porteño, na próxima terça-feira, às 19h15, no

La Olla Azulgrana, pelas oitavas de final da Libertadores.

No momento, Lucca, que não jogava há mais de um mês, é a única opção 100% para o jogo em Assunção. Para ganhar ritmo e confiança, ele deve ser titular contra o Sport. O atacante voltou a ser aproveitado no segundo tempo contra Flamengo e substituiu Fred, que sofreu uma lesão na coxa direita, ainda no primeiro tempo do empate sem gols com o Ceará.

Publicidade

Nos bastidores, a 'força-tarefa' para recuperar Abel Hernández para o duelo em Assunção segue a todo vapor. Em conjunto, os departamentos médico, de fisioterapia e preparação física trabalham incessantemente para acelerar o processo de recuperação do uruguaio, com uma lesão no calcanhar direito.

Após quase dois meses de recuperação, John Kennedy volta a treinar com o grupo no domingo. Diagnosticado com o novo coronavírus, o atacante, de 19 anos, apresentou sintomas mais fortes da doença e teve uma recuperação mais lenta. Como voltou a treinar com bola apenas em junho, a joia passou por um trabalho especial de recondicionamento. Devido à escassez no ataque, sua presença no embarque para Assunção não está descartada, assim como a de João Neto, de 17 anos.

Publicidade

Em 11º lugar, com 14 pontos, o Tricolor trata o confronto com o Sport, 17º, com sete, como um importante laboratório que ainda pode diminuir a distância para o G-4 do Brasileiro em caso de vitória no Recife.