Circuito esportivo do Alcântara recebe plantas, pintura e nova iluminação | São Gonçalo | O Dia

Reflorestamento também visa a compensar podas e supressões realizadas no entorno da mesma região - Divulgação / Lucas Alvarenga

Reflorestamento também visa a compensar podas e supressões realizadas no entorno da mesma regiãoDivulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 08/07/2021 18:39

SÃO GONÇALO - A Subsecretaria de Parques e Jardins da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de São Gonçalo iniciou um processo de plantio e jardinagem no Circuito Esportivo Altair Gomes de Figueiredo, localizado às margens da RJ-104, no bairro Alcântara. No local, existem dois canteiros, um com 22 metros quadrados e outro com 195 metros quadrados. Além deles, será plantada uma cerca viva com 30 metros de comprimento, que receberá os serviços de jardinagem, levando beleza para o circuito, que é frequentado pelos moradores da região. A área atende também aos residentes do Jardim Catarina, que ali praticam esportes ao ar livre, como caminhadas, corrida e ginástica.

O reflorestamento contará com árvores, arbustos e plantas ornamentais. As primeiras espécies plantadas foram três palmeiras rabo de raposa, 60 dracenas e 199 jasmins do cabo. Ao todo, o circuito receberá cerca de 3 mil mudas, além de reparos na parte do playground, iluminação e pintura.

Publicidade

O subsecretário de Parques e Jardins, Edson Leal, disse que esse é o primeiro passo para o início da revitalização dos espaços públicos. “As medidas têm a motivação de também compensar podas e supressões realizadas no entorno da mesma região”, ressalta.