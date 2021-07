Local também oferece atendimento multiprofissional especializado em idosos, com geriatra, enfermeiros, fisioterapeutas e assistente social - Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 08/07/2021 11:47 | Atualizado 08/07/2021 11:48

SÃO GONÇALO - Dedicado especialmente aos munícipes na terceira idade, o Espaço Avançado de Atenção Integral ao Idoso, no bairro Jardim Catarina, ganhou nova atividade esta semana: o Projeto Memomúsica, uma oficina de estimulação cognitiva com música e alongamento. Disponível para os pacientes atendidos na unidade, o programa visa a melhorar a atenção, a concentração e a memória por meio do canto, das expressões corporais e da interação social.

O local, que tem 236 idosos cadastrados, oferece atendimento multiprofissional especializado em idosos, com geriatra, enfermeiros, fisioterapeutas e assistente social. Além das consultas, os idosos são encaminhados para as oficinas, dependendo das suas necessidades. Atualmente, o espaço oferece oficinas de alongamento fisioterapêutico, de memória e estimulação cognitiva, de cinema e outras de orientação de saúde.

O Espaço Avançado de Atenção Integral ao Idoso tem consultas agendadas e acompanhamento do idoso, mas também recebe a livre demanda. No último mês, foram realizados 490 atendimentos entre as especialidades oferecidas. Para se cadastrar, basta levar o cartão do SUS, identidade, CPF e comprovante de residência, para agendar o primeiro dia, quando será feita a consulta de enfermagem e marcada a consulta médica. Na sequência é feito o plano terapêutico singular, que pode incluir fisioterapia, serviço social, oficinas de estimulação cognitiva, oficina de alongamento fisioterapêutico e outros serviços na rede.

“O espaço oferece atividades que ajudam no desenvolvimento do idoso que já perdeu alguma habilidade, por exemplo. Este novo projeto também envolve a emoção: faz rir, chorar, relaxar e relembrar momentos. É uma oficina de descobertas e redescobertas com interação social e fisioterapia. Exercita mente e corpo, beneficiando a saúde”, explicou a coordenadora do programa, fisioterapeuta Maria da Conceição Lopes de Souza Mendonça.

O Espaço Avançado de Atenção Integral ao Idoso fica na Avenida Albino Imparato nº 1.501, Jardim Catarina (em frente à Lona Cultural) e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Mais informações pelo telefone: (21) 2702-5667. Além do espaço exclusivo do Jardim Catarina, a cidade tem geriatria nos polos sanitários Augusto Sena, em Rio do Ouro; Washington Luiz Lopes, Zé Garoto; Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa e no PAM Neves. Para consultas nestas unidades, o gonçalense deve agendar previamente.