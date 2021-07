Técnicos realizaram uma vistoria nas galerias pluviais para identificar e corrigir falhas no sistema de drenagem - Divulgação

Técnicos realizaram uma vistoria nas galerias pluviais para identificar e corrigir falhas no sistema de drenagemDivulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 08/07/2021 11:06

SÃO GONÇALO - Seguindo um cronograma de obras pela cidade, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano deverá realizar uma nova etapa do recapeamento asfáltico nas avenidas Humberto de Alencar Castelo Branco e Avenida Jornalista Roberto Marinho - antiga Avenida Maricá. De acordo com a programação da Prefeitura, o recapeamento desta última continua, até a chegada ao bairro do Alcântara, mas o trecho do cruzamento com a Avenida José Mendonça de Campos, no bairro Colubandê, será realizado posteriormente.

Uma equipe técnica realizou, ontem (7) à tarde, uma vistoria nas galerias de águas pluviais da região, que frequentemente sofre com alagamentos em dias de chuva. O objetivo era identificar as falhas no sistema de drenagem para posterior correção. Agentes da Guarda Municipal orientaram o tráfego para garantir a segurança dos servidores durante a realização do trabalho e evitar engarrafamentos.