Fabiana Martins Ribeiro - Divulgação

Fabiana Martins RibeiroDivulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 08/07/2021 09:52 | Atualizado 08/07/2021 11:29

SÃO GONÇALO - Fonoaudióloga da Clínica Municipal do Barro Vermelho, Fabiana Martins Ribeiro lançará virtualmente nesta quinta-feira (8) à noite o livro Sanduíche do Cérebro, publicado pela Editora Conquista e escrito em coautoria com outras 29 mulheres, entre profissionais da Psicologia, Psicopedagogia e Psicomotricidade, entre outras áreas afins ao tema do processo de aprendizagem. A obra discorre sobre o funcionamento do cérebro e os transtornos de desenvolvimento que levam ao autismo e TDAH.

"Apresentamos um olhar holístico sobre a capacidade cognitiva do ser humano, fazendo recortes, mas ao mesmo tempo tecendo um todo, numa complementariedade de pensamentos, teorias e práticas. O objetivo é oferecer, acima de tudo, um conhecimento mais acessível que colabore com nossa prática, seja ela escolar ou clínica", descreve. "Um livro de fácil leitura, sem vocábulos distantes da realidade, interessante e útil, que aborda não só a parte educacional, mas saúde e prevenção, com orientações tanto para professores quanto para os pais, além de atualizar os profissionais que lidam com o público-tema", garante.

Publicidade

Fabiana é pós-graduada em docência superior pela Universidade Estácio de Sá e em Informática Educativa pela Unicarioca, tem especialização em Planejamento, Implementação e Gestão em Educação à Distância pela UFF, cursa pós-graduação em Linguagem no Cefac - com ênfase nos distúrbios de aprendizagem e na atuação educacional - e atente na rede pública de São Gonçalo e em clínica particular em Niterói, cidade onde também leciona informática para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental em uma escola privada.

A obra tem a coordenação editorial de Néia Martins . O lançamento de Sanduíche do Cérebro , via plataforma Zoom, terá duas sessões abertas à participação pública dentro da capacidade de lotação de cada sala virtual, e contará ainda com sorteios de brindes e um workshop de neurociência da aprendizagem - um deguste gratuito do curso que Fabiana já ministra. Para acessar, clique nos links para a sala das 18h (ID da reunião: 845 5526 8622 / senha de acesso: 493672) ou das 20h (ID da reunião: 829 5122 7944 / senha de acesso: 373926).

Publicidade

Néia Martins, Fabiana Ribeiro e o livro Reprodução