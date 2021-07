A Prefeitura garante que todos os dias são imunizadas pessoas de quaisquer faixas etárias, não havendo a necessidade de repescagem - Divulgação / Dado Ruvic

A Prefeitura garante que todos os dias são imunizadas pessoas de quaisquer faixas etárias, não havendo a necessidade de repescagemDivulgação / Dado Ruvic

Por Irma Lasmar

Publicado 08/07/2021 14:54

SÃO GONÇALO - Até o início da semana, o município de São Gonçalo havia recebido 761.498 doses de vacinas contra a Covid-19, das quais foram aplicadas 633.127 até ontem (7). As informações são da Prefeitura. O percentual de vacinas utilizadas, portanto, é de mais de 83%. Com base nestes dados, o número de imunizados equivale a 77,4% do público-alvo total, que é de 851.886 munícipes: aproximadamente 58% com a primeira dose e 17% com a segunda.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o calendário está reduzindo as idades, levando em conta a demanda nos postos, mas continua englobando todas as idades e grupos inseridos nas primeiras fases da vacinação. "Todos os dias são imunizadas pessoas de todas as faixas etárias, não havendo, assim, a necessidade de repescagem", garante o governo municipal.

O calendário leva em conta a demanda, a quantidade de doses e o cuidado para evitar aglomerações nos postos. Dois pontos, inclusive, permanecem abertos até 21h para atender os gonçalenses cujos horários de trabalho dificultam seu comparecimento aos postos de saúde no horário normal de atendimento. A Secretaria de Assistência Social iniciou a campanha “Comunidade sem Covid”, com equipes nos bairros em ações de conscientização quanto à prevenção e a importância da imunização.