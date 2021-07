Após 17 horas de jejum intermitente, os participante pediram a Deus que iluminasse os caminhos e direcionasse os passos dos gestores públicos para que deem o melhor de si - Divulgação / Paulo Pintinho dos Santos

Por Irma Lasmar

Publicado 08/07/2021 18:05

SÃO GONÇALO - “Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles” (Mateus 18:20). Inspirado nesta passagem bíblica, entre tantas outras, o vereador Vinícius e um grupo de pastores evangélicos de diferentes denominações promoveu mais um encontro de oração na Câmara Municipal em favor da paz, segurança e prosperidade dos munícipes. O primeiro ocorreu em 04 de janeiro e o segundo em 07 de abril, sempre com a presença do prefeito, Capitão Nelson, do presidente da Casa, vereador Lecinho Bredas, e de diversos vereadores, a maioria evangélicos.

"À medida que esses encontros de oração acontecem, um número cada vez maior de cidadãos gonçalenses, independentemente da orientação religiosa, interessam-se em participar, pois reconhecem nessa iniciativa o objetivo real de pedir a Deus para abençoar as principais autoridades públicas do município, com saúde física, mental e espiritual no exercício de suas funções. Todos no grupo entendem que, somente com Deus norteando os passos dos governantes, o sonho de transformar São Gonçalo numa cidade socialmente mais justa fica mais próximo da realidade", exclamou Lecinho.



Segundo os participantes, foi feito por eles um jejum de 17 horas intermitentes - da meia-noite até as cinco horas da tarde - em favor do município de São Gonçalo. “Quando jejuamos, alimentamos a nossa fé e nosso espírito se fortalece. A fé não é um sentimento que as pessoas buscam apenas em momentos difíceis: ela é um nutriente espiritual importante para o ser humano em qualquer tempo, circunstância ou lugar. Durante todo este dia, nesta corrente de oração, pedimos a Deus que ilumine os caminhos e direcione os passos dos nossos gestores públicos para que eles possam dar o melhor de si, para promoverem o desenvolvimento socioeconômico que nossa cidade tanto necessita e que nossa população tanto merece”, afirmou Vinícius, o edil anfitrião.



Além do prefeito Nelson e de seu filho, o secretário municipal Douglas Ruas (Gestão Integrada), bem como os vereadores Lecinho e Vinícius, participaram também do encontro desta última quarta-feira os vereadores Evangelista Ubirajara, Natan e Tião, bem como os pastores Carlos André Ferrugem, José Roberto (JR), Samuel Brito, Marcelo O. Leite, Rubens Domingos, Leonardo Flores, Pastora Jane, Roberto Ministério Brasas, Abmael, Leandro Silva, Alexandre Lima, Mário Lúcio e Jorge Luiz.