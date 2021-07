Wallace - Mailson Santana / Fluminense FC

WallaceMailson Santana / Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 12:11

Rio - Com dificuldades para buscar reforços, o Fluminense terá mais um jovem de Xerém fazendo parte do elenco profissional. O meia Wallace, de 20 anos, será incorporado ao grupo comandado por Roger Machado a partir da próxima semana. O jogador está treinando com a seleção brasileira olímpica.

Wallace estava fazendo parte do grupo do Fluminense que disputa o Brasileiro Sub-23. Suas boas atuações acabaram chamando a atenção do técnico Roger Machado que decidiu trazer o atleta para fazer parte do grupo principal.



A posição de meia é considerada uma das mais carentes do elenco do Fluminense. Roger Machado tem alterado bastante a escalação na posição. Ele já utilizou Nenê, Cazares, Ganso e na partida contra o Ceará colocou Gabriel Teixeira para executar a função.