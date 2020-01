Jovem de Xerém encanta Odair e acaba relacionado para partida do Fluminense

Rio - Com muitos problemas para escalar o Fluminense para a partida desta quinta-feira contra a Portuguesa, no Maracanã, Odair Hellmann vai se virando com o que tem. O treinador observou bastante os jovens jogadores tricolores e resolveu relacionar um meia que o encantou nos treinamentos.

O jogador é Wallace, de 18 anos, que deverá ser opção no banco de reservas. O jogador é visto como uma promessa valiosa do Fluminense. Ele tem contrato até setembro de 2021 e uma multa de 30 milhões de euros (R$ 135 milhões) para clubes do exterior.

O Fluminense busca a sua segunda vitória na Taça Guanabara. Na estreia, a equipe de Odair derrotou a Cabofriense, em Bacaxá. O gol único da partida foi anotado pelo experiente Nenê.