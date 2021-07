Recife, PE - Brasil - 10/07/2021- Ilha do Retiro - Lucca comemorando o segundo gol Campeonato Brasileiro. 11ª Rodada. Jogo Fluminense x Sport. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - Mailson Santana/Fluminense FC

Recife, PE - Brasil - 10/07/2021- Ilha do Retiro - Lucca comemorando o segundo gol Campeonato Brasileiro. 11ª Rodada. Jogo Fluminense x Sport. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club.Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 21:00

Com alguns jogadores poupados e com um Lucca endiabrado, o Fluminense encarou o Sport na Ilha do Retiro, pela 11ª rodada do Brasileirão, e, de virada, venceu o jogo. O Leão saiu na frente com André, de pênalti, ainda no primeiro tempo. Porém, na segunda etapa, o camisa 7 tricolor marcou duas vezes e deu a vitória ao time carioca.

O Fluminense não tomou conhecimento do Sport, foi para cima do adversário e, logo aos quatro minutos, quase abriu o placar. Nenê recebeu em ótima condição, bateu à queima-roupa, e Maílson fez grande defesa. O goleiro do Leão voltou a fazer um milagre instantes depois. Após linda jogada coletiva do Tricolor, Nenê levantou, Luiz Henrique subiu e cabeceou como mandou o figurino, mas o camisa 1 salvou os donos da casa novamente.

Aos 23 minutos, foi a vez de Muriel salvar o Fluminense. Tréllez recebeu em profundidade, mas o goleiro tricolor saiu bem demais da meta e impediu a finalização do centroavante do Sport. Aos 30, o Leão quase abriu o placar. Everaldo cruzou, Tréllez subiu como manda bonito, e a cabeçada tirou tinta da baliza adversária.



Aos 39, o Sport, de tanto pressionar, conseguiu balançar a rede. Ricardinho cruzou, e David Braz abriu o braço, desviando a bola. A arbitragem marcou pênalti na jogada. Os jogadores tricolores reclamaram, mas o dono do apito manteve a decisão. André pediu para bater e botou na rede.

O Fluminense voltou melhor para o segundo tempo, e um dos motivos foi a mudança que Roger Machado fez na equipe ainda no intervalo: Nenê saiu para dar lugar a Lucca, que entrou elétrico na partida, dando trabalho ao setor defensivo do Sport.

O primeiro lance foi aos 19 minutos. Danilo Barcelos recebeu em profundidade, cruzou com perfeição, Lucca cabeceou, e Maílson defendeu bonito. Porém, aos 21, não houvesse quem parasse o atacante, que novamente fez dobradinha com Danilo Barcelos. O lateral cruzou, e o camisa 7 botou para dentro, empatando o jogo.

O Tricolor manteve a postura ofensiva, em busca do gol da virada, que não demorou a acontecer. Aos 27, Lucca, o nome do jogo, botou o Flu na frente e de novo com Danilo Barcelos de garçom. O lateral cobrou escanteio e colocou na cabeça do atacante, que finalizou bonito e saiu para o abraço.

Aos 31, o Tricolor quase fez o terceiro, mas Mailson salvou novamente o Sport. Martinelli recebeu em ótimas condições, bateu firme, mas o arqueiro do Leão faz grande defesa! Depois disso, o Fluminense apenas administrou o marcador para conseguir mais três pontos no Brasileirão e deixar o elenco com moral para o jogo da próxima terça-feira contra o Cerro Porteño, no Paraguai, às 19h15, pelas oitavas de final da Libertadores.