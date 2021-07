Jogos Olímpicos - AFP

12/07/2021

Japão - A equipe de vela é a primeira delegação da China a se instalar no Japão para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Todos estão hospedados em um hotel designado pelo Comitê Organizador, na ilha de Enoshima, onde acontecerão as provas. O estabelecimento também acolhe turistas locais, o que possivelmente traz um potencial risco de contágio pelo novo coronavírus dos esportistas nos espaços comuns, principalmente na área de alimentação, segundo os responsáveis do time.



"Estamos falando com o Comitê Organizador", declarou Zhang Xiaodong, presidente da Associação Chinesa de Vela e Windsurf, em um artigo publicado no domingo. "No momento, a equipe chinesa dispõe de um andar reservado no hotel. Mas o fato de que haja uma mistura com turistas no estabelecimento é claramente um risco".

Ao contrário do Japão, a China praticamente erradicou a epidemia que estava presente em seu território desde o início de 2020. O país adotou uma série de medidas radicais, como testes massivos e quarentenas obrigatórias para aqueles que entram no país. A grande maioria dos chineses aprova a política adotada contra a covid-19 e respeita muito as medidas de prevenção.



O Japão decidiu na semana passada que os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 aconteceriam praticamente a portas fechadas, sem a presença de público, diante do aumento nas últimas semanas dos casos de covid-19, por conta da variante Delta (indiana).



A partir desta segunda-feira, o país estabeleceu um novo estado de emergência sanitária em Tóquio que vai até o dia 22 de agosto A capital tem atualmente 900 casos diários de covid-19. As autoridades japonesas já decretaram em março a proibição de receber público vindo de fora do país.