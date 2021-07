Irmãos Nogueira na praia de Ipanema - Divulgação

Publicado 12/07/2021 16:07

Rio - A pandemia da Covid-19 trouxe muitas consequências em boa parte do mundo, na vida de muitas pessoas, entre elas dos brasileiros. Além da parte mais doloridas que foram as vidas que acabaram sendo perdidas, a rotina de muitas pessoas foi alterada. Os principais lançamentos foram adiados, produções cinematográficas foram interrompidas, empresas fechadas e as turnês de diversos artistas foram canceladas. Com isso, muitos precisaram se reinventar. Foi o que aconteceu com os irmãos Nogueira, que decidiram se aventurar em outra ramo, lançando a marca de energéticos Minotauro Energy Drink.



"Todo trabalho tem que ter a ver com nossa essência, no meu caso energia, eu sempre ficava meio apreensivo, porque muitos produtos prometem aquela sensação de liberdade que na verdade nunca vem", Minotouro.

Neste domingo foi o lançamento oficial no Rio de Janeiro na praia de Ipanema na famosa barraca da Cris, estavam presentes os irmãos Rogério e Rodrigo, atletas e a musa do Carnaval, Letícia Guimarães.

Foi um domingo muito agradável conseguimos levar nossa marca para banhistas e atletas experimentarem. Foi um sucesso.



A aposta do lutador já pode ser encontrada em diversas lojas e está tendo uma ótima aceitação, tanto o sabor Energy drink, quanto o novo energy drink tropical.