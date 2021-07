Cacá Barbosa, do 'Brasil Urgente Paraíba' se revolta ao ser interrompido por comerciais - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 18:22

Rio - A equipe do "Brasil Urgente Paraíba" presenciou um momento constrangedor, nesta quarta-feira (8), quando o apresentador Cacá Barbosa deixou o programa após ser interrompido pelo intervalo comercial. O jornalista fazia um anúncio publicitário quando entrou a vinheta do comercial.

Assim que percebeu o que tinha acontecido, através de um monitor, Cacá Barbosa não fez questão de esconder sua insatisfação com a produção do telejornal transmitido pela TV Manaíra, afiliada da Band no Nordeste. Quem acompanhava o programa pelo YouTube viu toda a cena, enquanto o apresentador reclamava do ocorrido.

"No meio do merchan (merchandising)?", questionou o jornalista, antes de ter seu áudio cortado. Em seguida, o apresentador sai de cena e só volta a aparecer enquanto retira seu microfone e o paletó. Os telespectadores do telejornal pela televisão viram apenas os comerciais entrarem.

Confira a cena abaixo: