Destaque no Fluminense, Nino projeta um grande aprendizado na carreira nas Olimpíadas de TóquioMarco Galvão/CBF

Publicado 12/07/2021 16:14

São Paulo - Ídolo da torcida do Fluminense, Thiago Silva tem um fã que veste as cores do clube e que emprestará o seu talento à seleção olímpicas durante os Jogos de Tóquio. Entrevistado do dia, o zagueiro Nino apresentou suas características para os torcedores que não o conhecem tão bem quanto os tricolores, que lamentam a importante baixa para a sequência do Campeonato Brasileiro e Libertadores, sempre inspirado no 'Monstro' Thiago Silva.

"Thiago é realmente é um ídolo, um cara que admirei desde sempre. A minha ida para o Fluminense fez com que essa relação se estreitasse, ele começou a acompanhar os nossos jogos. Fico na torcida para que a gente possa jogar um dia juntos e, desde já, é uma responsabilidade. Espero chegar próximo do que ele fez, representar o que ele representa para a Seleção, e honrar o legado dele de sair do Fluminense, chegar na Seleção, ser um cara tão vitorioso. É um cara em quem eu me espelho muito", disse Nino.

Com o contrato renovado com o Chelsea por mais uma temporada, Thiago Silva, de 37 anos, adiou o sonho de voltar às Laranjeiras. Enquanto isso, o zagueiro tem trabalhado para seguir os passos do ídolo e repetir seu sucesso não apenas no clube, mas a serviço da Seleção. E o multicampeão Daniel Alves é mais um espelho que Nino terá ao longo da jornadas nas Olimpíadas de Tóquio.



"É um privilégio trabalhar com o Daniel Alves, um cara vitorioso, que já viveu muito esse clima de Seleção e sabe mais do que ninguém a responsabilidade de estar aqui. Tenho tentado aprender muito com ele, isso tem acontecido dia a dia, tenho certeza que ele vai nos ajudar muito e eu vou sair daqui um jogador totalmente diferente pelo convívio não só com ele, mas com todos os outros jogadores", disse Nino, que deve formar a dupla de zaga titular da Seleção, ao lado de Diego Carlos.