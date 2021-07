Bruno Gomes - Rafael Ribeiro / Vasco / DIVULGAÇÃO

Bruno GomesRafael Ribeiro / Vasco / DIVULGAÇÃO

Publicado 12/07/2021 16:24 | Atualizado 12/07/2021 16:55

Rio - Uma boa notícia para os torcedores do Vasco, o volante Bruno Gomes, de 20 anos, foi suspenso por apenas um jogo pelo STJD, em julgamento desta segunda-feira, relativo a expulsão do jovem contra o Cruzeiro. Como já cumpriu a suspensão automática, o atleta poderá encarar o Coritiba, nesta terça-feira, pela Série B, às 21h30, no Couto Pereira. As equipes se enfrentam em confronto que mexe como as primeiros colocações da Segundona.

Publicidade

O jovem foi denunciado pela Procuradoria do STJD no artigo 250, que se refere a praticar ato desleal ou hostil. A pena máxima era de três partidas, mas o jogador acabou sendo suspenso por apenas um jogo e como já cumpriu poderá estar em campo.



O Vasco busca a segunda vitória consecutiva na Série B para entrar no G-4. O Coritiba, no entanto, não será dos adversários mais simples. No momento, o Coxa ocupa a segunda colocação na competição, está invicto em casa e vem de uma sequência positiva de seis partidas na competição.