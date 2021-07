Pouco utilizado pelo PAOK, da Grécia, em 2020, Léo Jabá chegou à Colina com fome de bola - Rafael Ribeiro/Vasco

Pouco utilizado pelo PAOK, da Grécia, em 2020, Léo Jabá chegou à Colina com fome de bolaRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 12/07/2021 19:05

Rio - Embalado pelas duas vitórias seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco encerrou na tarde desta segunda-feira no CT do Almirante, na Cidade de Deus, a preparação para o confronto com o Coritiba, nesta terça, (13), às 21h30, no Estádio Couto Pereira, com o reforço de Léo Jabá.

Liberado pela diretoria para resolver pendências junto ao PAOK, que deseja sua volta imediata para a Grécia, o atacante não desfalque na vitória sobre o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, em São Januário, no sábado. O Vasco não aceitou liberá-lo antes do fim do empréstimo, válido até março de 2022, e contou com influência do camisa 7 nas tratativas.

Publicidade

Quinto colocado, com 16 pontos, um atrás do CRB, o Vasco terá mais um compromisso com um concorrente direto no G-4. Vice-líder, com 20, o Coxa será um importante teste para comprovar a afirmação do Vasco. Confiante no bom momento, Marcelo Cabo comandou um trabalho tático na véspera do jogo e deve manter a base da equipe que venceu o Sampaio Corrêa.