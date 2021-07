Germán Cano - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 10/07/2021 17:17

Rio - Artilheiro do Vasco na temporada, Germán Cano tem contrato com o Cruzmaltino até o fim do ano. Apesar de estar feliz no clube carioca, o atacante, de 33 anos, tem planos de encerrar sua carreira por outra equipe. Em entrevista a TV colombiana "Win Sports", ele admitiu que deseja voltar ao Independiente Medellín.

"Em Medellín me desenvolvi muito como jogador e também como pessoa. É a minha casa, minha e não tenho dúvida que em algum momento irei voltar. Quero encerrar minha carreira no Independiente", afirmou o jogador.



Germán Cano teve duas passagens pelo clube colombiano. A última foi a que o jogador mais se destacou e acabou despertando o interesse do Vasco. O argentino disputou 96 jogos e marcou 74 gols em 2018 e 2019.