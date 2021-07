Zagueiro Menezes - Foto: Divulgação/Vasco

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 18:50

Rio - O zagueiro Menezes, de 19 anos, capitão e destaque do sub-20, renovou com o Vasco até 2024. O jogador está em São Januário desde 2017 e soma duas partidas como profissional. A informação é do "GE".

O vínculo do jogador estava em vigor até setembro de 2023, mas com a extensão, chegará a junho do ano seguinte. A exemplo do atacante Arthur Sales, a renovação de Menezes foi planejada com uma valorização salarial, além disso, Menezes agradeceu o apoio do Cruzmaltino com a extensão do contrato.

"Muito feliz pelo momento que estou vivendo, com muita certeza que isso é fruto de muito trabalho. Queria agradecer o Vasco pela confiança depositada em mim ao estender meu contrato e a todos que torcem pela minha carreira. Estou muito feliz e pronto para conquistar meus objetivos e ajudar o Vasco".

Menezes é capitão e um dos destaques do sub-20 do Vasco, além disso, conquistou a Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e estadual da categoria na última temporada.