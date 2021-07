Cano não balança a rede há duas rodadas, mas é a esperança de gol - Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 08:30

Rio - No 'caldeirão' de São Januário, o Vasco recebe o Sampaio Corrêa nesta sexta-feira, às 19h, sem muita lenha para queimar. Com quatro derrotas na Série B do Brasileiro, o Cruzmaltino, sexto colocado, com 13 pontos, tem oito de desvantagem para o líder Náutico. A conta para ingressar no G-4, no entanto, é mais simples, mas aumenta a obrigação de vencer em casa o concorrente direto, que com 18 pontos, ocupa o terceiro lugar.

A vitória não é suficiente para garantir um lugar no G-4, pois o CRB, quarto, soma quatro pontos a mais. Vencer, contudo, é fundamental para diminuir o prejuízo ou, no mínimo, não deixar os adversários se distanciarem na zona de classificação para a Primeira Divisão. O resultado positivo pode garantir a segunda vitória seguida na competição, algo que os comandados de Marcelo Cabo não conseguiram em nove rodadas. Cobrado pela irregularidade e limitação tática, o Cruzmaltino terá mais um teste para convencer o torcedor de que está no caminho certo.

"São adversários diretos e, portanto, a gente não pode deixar eles se distanciarem. São jogos que vão mostrar a nossa força, a gente vem crescendo na competição. Todo o jogo vale três pontos. A gente oscilou no começo e não tem mais margem para perder pontos. Se a gente quer coisa grande na tabela, tem de ter sequência de vitórias", destacou o goleiro Vanderlei.

Marcelo Cabo não poderá contar com Ricardo Graça, convocado para as Olimpíadas de Tóquio, mas terá a volta de Bruno Gomes, Galarza, Morato e Léo Jabá, que cumpriram suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o Confiança, no último sábado, em São Januário.