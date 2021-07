Léo Jabá em treino do Vasco - Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 11:27

Rio - Emprestado pelo PAOK, da Grécia, ao Vasco, Léo Jabá foi solicitado de volta pelo clube europeu. No entanto, devido ao desejo do Cruzmaltino e do próprio jogador de permanecer, o atleta, de 22 anos, irá cumprir seu contrato de empréstimo até março de 2022. O atacante, no entanto, foi liberado da partida contra o Sampaio Corrêa, nesta sexta, em São Januário. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", Fransergio Bastos, empresário do jogador, explicou a situação, que foi publicada primeiramente pelo "Lancenet".

"Está tudo resolvido. Tudo alinhado com Vasco e com PAOK. O mais importante é que o Léo está focado em ajudar o Vasco a subir para Série A. Nossa gratidão será eterna ao Vasco, que apostou na recuperação do atleta. Teve um pedido do novo treinador (do PAOK), que já conhece bem o Léo, inclusive pessoas ligadas ao treinador nos ligaram confirmando o interesse em contar com ele. Mas nós conversamos muito com Pássaro, depois com a família do Léo, e o melhor para ele é continuar aqui e ajudar no projeto do Vasco. Amanhã (sexta) já estaremos no Rio, e ele voltará a treinar para estar à disposição do treinador para terça-feira, contra o Coritiba", afirmou.



Revelado pelo Corinthians, Léo Jabá se transferiu para o Akhmat Grozny, da Rússia, em 2017. No ano seguinte foi para o PAOK, da Grécia. Após três temporadas, o brasileiro foi emprestado ao Vasco. Ele atuou em 17 jogos e fez um gol até o momento pelo Cruzmaltino.