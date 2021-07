Gilberto, ex-lateral do Vasco - Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 15:43

Rio - O Vasco sofreu mais uma derrota para um ex-jogador do clube na Justiça. Nesta quinta-feira, o clube foi condenado pelo juiz José Maurício Helayel Ismael, da 21ª Vara Cível do Rio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) a pagar R$ 330.049,82, mais juros, ao lateral Gilberto, que deixou o clube em 2017. A informação é do site "Esporte News Mundo".

Gilberto havia feito um acordo com o Vasco para o pagamento de uma dívida de R$ 357 mil, dividido em em oito parcelas mensais de R$ 10 mil, e posteriormente mais 21 parcelas mensais de R$ 13.190,47. No entanto, jogador alega que o clube pagou apenas sete das oito primeiras parcelas e nenhuma das que possuem maior valor. Por isso, a cobrança foi feita com 10% de multa e vencimento antecipado de todas as parcelas.

Esta é a segunda vez que o Vasco perde uma ação para Gilberto. No fim do ano passado, o clube foi condenado a pagar R$ 500 mil ao lateral.