Publicado 08/07/2021 14:51

Rio - A decisão da Copa América entre Brasil e Argentina tem feito com que alguns brasileiros torçam para a rival por conta de Lionel Messi. No Vasco, não tem sido diferente. Em entrevista ao "Olé", Germán Cano revelou que alguns companheiros já lhe disseram que estarão na torcida por seu país na decisão.

"Tenho alguns companheiros que hoje, nos treinos, me disseram que querem que a Argentina saia campeã só por causa do Messi. Tem um percentual de brasileiros que querem que sejamos campeões e para nós isso é muito bom. Todos nós sabemos o que implica e significa Argentina-Brasil, e principalmente jogar aqui no Rio e tudo o que isso representa. Na rua, obviamente, você também ouve falar que o Brasil vai ganhar, que eles são melhores. Mas é algo normal e faz parte do futebol. Espero que seja positivo para nós", disse o artilheiro.

Brasil e Argentina se enfrentam no próximo sábado, às 21h, no Maracanã.