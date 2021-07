Léo Jabá - Reprodução

Rio - O atacante Léo Jabá, de 22 anos, irá permanecer no Vasco. Apesar do pedido de retorno do PAOK, clube responsável pelos direitos do jogador, a vontade do clube e do atleta prevaleceram. Em entrevista ao canal "Atenção, Vascaínos!", o empresário de Léo, Fransergio Bastos, explicou o ocorrido.

"Eu acho que a gratidão sempre vem em primeiro lugar, todo o apoio que o Vasco teve com o Léo desde o primeiro momento é muito importante. O Pássaro também foi um cara muito importante para essa decisão. O Léo, nós decidimos em conjunto com a família, de que ele permanece até o fim do contrato, ajudando o Vasco a alcançar o objetivo final, que é o acesso à Série A", afirmou.



Léo Jabá atuou até o momento em 17 partidas e fez um gol com a camisa cruzmaltina. O jogador se transferiu muito cedo para o exterior e agora atuando pelo clube carioca vem se sentindo feliz em seu país.

"O Léo está muito feliz, tá muito contente com a decisão, com o momento, com o Vasco, com toda a estrutura que está sendo entregue pra ele. Depois de quase dois anos sem jogar, hoje o Léo pode ter a alegria de estar treinando, de estar entrando dentro de campo, de estar ajudando os companheiros, então a gente está muito feliz com a decisão. Vamos continuar firme e forte para colocar o Vasco no seu devido lugar", disse.