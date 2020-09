Com Jorge Jesus, Benfica perde para equipe grega e dá adeus à Liga dos Campeões

Portugal - O Benfica comandado por Jorge Jesus perdeu para o PAOK por 2 a 1 está eliminado da Liga dos Campeões sem nem ter chegado na fase de grupos do principal torneio de futebol europeu. Apesar de estar melhor no primeiro tempo, equipe sofreu na segunda etapa e começa temporada decepcionando.



INÍCIO MELHOR

As Águias tiveram as melhores chances na primeira etapa, finalizaram 10 vezes e a melhor chance foi em cobrança de falta de Pizzi que parou na trave. O clube também teve boa chance com Everton Cebolinha em jogada construída com Pedinho, mas o brasileiro parou em defesa do goleiro adversário.

LEIA MAIS: Confira mais informações sobre o mundo do Esporte



SOFREU

Já na segunda etapa, o PAOK voltou mais organizado e conseguiu chegar ao primeiro gol em rápido ataque que terminou com toque infeliz de Vertonghen contra a própria baliza aos 18 minutos. Poucos minutos depois, em contra-ataque veloz, Zivkovic, ex-jogador do Benfica, recebeu pela direita, cortou para o meio e finalizou sem chances para Vlachodimos. O Benfica descontou com Rafa Silva nos acréscimos.



FUTURO

O time grego irá enfrentar o Krasnodar, da Rússia, para conquistar uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. Enquanto isso, o time de Jorge Jesus irá apenas disputar a Liga Europa. O resultado frustra os torcedores e o próprio técnico português que sonhava com melhores resultados em competições europeias, além de deixar de ganhar milhões de euros sem a classificação. SOFREUJá na segunda etapa, o PAOK voltou mais organizado e conseguiu chegar ao primeiro gol em rápido ataque que terminou com toque infeliz de Vertonghen contra a própria baliza aos 18 minutos. Poucos minutos depois, em contra-ataque veloz, Zivkovic, ex-jogador do Benfica, recebeu pela direita, cortou para o meio e finalizou sem chances para Vlachodimos. O Benfica descontou com Rafa Silva nos acréscimos.FUTUROO time grego irá enfrentar o Krasnodar, da Rússia, para conquistar uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. Enquanto isso, o time de Jorge Jesus irá apenas disputar a Liga Europa. O resultado frustra os torcedores e o próprio técnico português que sonhava com melhores resultados em competições europeias, além de deixar de ganhar milhões de euros sem a classificação.