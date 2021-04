Por ESTADÃO CONTEÚDO

Ana Lúcia Menezes, 45, morreu nesta terça-feira, 20, em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC). A atriz era conhecida por ser a dubladora de grandes produções como Peppa Pig, Rebelde e iCarly. Ana sofreu o AVC nesta última terça-feira, 13, e estava internada em um hospital no Rio de Janeiro desde então. Neste domingo, 18, ela passou por uma cirurgia de emergência. A informação da morte da artista foi dada pela filha, Bia Menezes, nas redes sociais.

"Esse texto estava preparado desde sexta, eu já sabia. Você não voltou para mim. Mas, voltou para sua casa, seu lar, sua morada ao lado do nosso Pai. E estou grata a Deus por te levar para os braços Dele. Não foi do nosso jeito, mas foi da maneira mais perfeita possível, como tudo que Ele faz", iniciou Bia Menezes na legenda do post."Você escreveu uma história aqui e eu terei a obrigação de continuá-la, porque sei que seria exatamente como você gostaria que eu fizesse. Você lutou até o último minuto, agora é hora de descansar e usufruir o que Deus preparou para ti. Eu te amo e sempre te amarei, até a eternidade", finalizou Bia.Ana Lúcia deu voz a diversos personagens famosos do universo infantil, como a Chihiro no filme A Viagem de Chihiro (2001), Koto em Yu Yu Hakusho (1992-1994), Misa Amane em Death Note (2006-2007) e a Suzy de Peppa Pig.Na televisão, dublou Rory, da série Gilmore Girls (2000-2007), Sam, de iCarly (2007-2012), Lupita, de Rebelde (2005-2006), e Aria, de Pretty Little Liars (2010-2017).