Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

Jorge SalgadoRafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 18:21

Rio - Enfrentando um momento de dificuldade financeira, o Vasco teve mais uma notícia ruim neste fim de semana. A Justiça homologou a condenação do clube carioca envolvendo o ex-jogador Enrico. Com isso, o Cruzmaltino tem até a próxima segunda para pagar R$ 734.541,36 ao ex-meia. As informações são do portal "Esporte News Mundo".

Publicidade

O clube de São Januário não tem mais a possibilidade de recorrer em relação a dívida. A ação se iniciou em 2015. A dívida do clube é referente a multas pelo não pagamento de verbas rescisórias na época da saída do ex-jogador do Vasco, com juros e correção monetária.



Enrico, que hoje tem 37 anos, e se aposentou atuou pelo Vasco em três oportunidades. Ele chegou ao clube em 2009, depois voltou em 2011 e sua última passagem foi em 2013. O ex-jogador conquistou a Copa do Brasil de 2011 pelo clube. Ele também defendeu clubes como Atlético-MG, Coritiba, Ceará e Ponte Preta.