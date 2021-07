Marcelo Cabo - Rafael Ribeiro / Vasco

Marcelo CaboRafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 10:02

Rio - Em São Januário, o Vasco derrotou o Sampaio Corrêa e voltou a conseguir um resultado positivo na Série B. O técnico Marcelo Cabo comemorou o resultado conquistado na última sexta-feira e avaliou o fato de a sua equipe ter ficado muito menos com a posse de bola que o adversário.

Publicidade

"Sampaio Corrêa ficou com a posse de bola, e a gente ficou com os três pontos. Nos jogos em que perdi em casa, a nossa posse de bola foi maior. Foi uma estratégia que elaboramos e vencemos. O Vasco não começou bem a Série B, mas tenho certeza que vai terminar com o acesso. Hoje o Vasco é uma equipe muito equilibrada, equipe que não leva gols e está muito organizada. No momento de a gente propor, a gente vai propor. Se tiver que escolher entre a posse e vencer o jogo, eu vou escolher a vitória", disse.



Além disso, o treinador fez questão de elogiar o sistema defensivo do clube carioca que acabou não sofrendo gols na partida disputada em São Januário.

Publicidade

"Fico muito feliz em ver a solidez defensiva do Vasco. O Ernando e o Castan foram muito bem nos últimos jogos. Mas eu tenho também que começar a elogiar o Cano. A marcação começa lá na frente pelo Cano. A entrega do Cano e do Marquinhos Gabriel são muito grandes dentro daquilo que a gente treina e estuda. Eles fazem a primeira pressão na bola, temos a segunda linha bem posicionada e a linha de quatro, defensiva, muito bem", disse.