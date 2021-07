Olé destaca o novo "Maracanazo" - Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 15:55 | Atualizado 11/07/2021 15:55

Rio - A derrota da seleção brasileira para a Argentina na final da Copa América teve repercussão ao redor do mundo. O jornal argentino "Olé" foi um dos que mais destacou a conquista. Ao abordar a vitória dos "hermanos", a publicação relembrou a final da Copa de 1950 vencida pelo Uruguai no Brasil e chamou a nova derrota da Seleção outra vez de "Maracanazo".

Além disso, a publicação fez questão de relembrar as declarações do presidente Jair Bolsonaro que afirmou que o Brasil venceria por 5 a 0. A vitória argentina no Maracanã quebrou um jejum de 28 anos sem títulos da Argentina em qualquer torneio oficial de futebol.

Em dia de final de Eurocopa, alguns jornais europeus deram destaque a conquista argentina, principalmente os espanhóis. O 'Mundo Deportivo' destacou: "Argentina e Messi já têm a sua taça. O 10 finalmente conseguiu comemorar um grande título com a seleção principal." O Sport afirmou que Messi teve uma "atuação espetacular". Enquanto o "AS" preferiu destacar a derrota do Brasil fazendo novamente menção ao "Maracanazo".

No Maracanã, o Brasil acabou sendo derrotado por 1 a 0 pela Argentina. O gol dos visitantes foi marcado no primeiro tempo por Di Maria. Além do jejum de 28 anos, o jogo deste sábado no Maracanã também encerrou uma série de derrotas para o Brasil em partidas decisivas, como as Copas Américas de 1995, 1999, 2004, 2007 e 2019, além da Copa das Confederações de 2005.