Presidente Jair BolsonaroAFP

Publicado 09/07/2021 10:01

Rio - A fala otimista do presidente Jair Bolsonaro sobre a final da Copa América repercutiu no jornal argentino "Olé". O chefe de estado brasileiro afirmou que a Seleção irá conquistar o título contra a Argentina neste sábado, no Maracanã.

"Parabenizamos o Brasil pela conquista da Copa América de 2021", dizia a postagem feita pelo jornal, conhecido pelo bom humor. A fala de Jair Bolsonaro foi uma brincadeira com o presidente da Argentina, Alberto Fernández.

"Eu vou adiantar o placar, 5 a 0. Fora isso, prezado Fernandez, o Brasil só estará bem se a nossa querida Argentina estiver bem", afirmo Jair Bolsonaro.



O presidente do Brasil ainda afirmou que a relação do país com a Argentina é boa e a rivalidade somente no futebol. "Dizer, em especial, ao presidente da Argentina, que a única rivalidade entre nós vai acontecer agora no próximo sábado, no Maracanã", brincou.