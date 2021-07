Yago Felipe - Daniel Castelo Branco

Yago FelipeDaniel Castelo Branco

Publicado 12/07/2021 17:04

Rio - O elenco do Fluminense encerrou a preparação para a partida contra o Cerro Porteño (PAR) nesta terça-feira (13), às 19h15, no Paraguai. Na manhã desta segunda-feira, o time de Roger Machado fez o último trabalho no CT Carlos Castilho e, logo após, seguiu para o aeroporto onde irá embarcar rumo a Assunção.

Um dos destaques do Fluminense, o volante Yago Felipe falou ao portal oficial do Tricolor antes do embarque. Para o camisa 20, o duelo desta terça-feira é o mais importante de 2021. O meia também destacou a importância de fazer um bom resultado fora de casa.

Publicidade

"Para nós é o grande jogo da temporada. É um confronto de ida e volta, uma eliminatória de Libertadores. Então a gente sabe da importância de se fazer um grande primeiro jogo, trazer um bom resultado para nossa casa e decidir a vaga no Maracanã", disse Yago ao site oficial do Fluminense.

Cerro e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (13), às 19h15, em La Olla, casa da equipe Paraguaia.