Players of Argentina celebrate with fans after winning the Conmebol 2021 Copa America football tournament final match against Brazil at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on July 10, 2021. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) - AFP

Players of Argentina celebrate with fans after winning the Conmebol 2021 Copa America football tournament final match against Brazil at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on July 10, 2021. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)AFP

Publicado 12/07/2021 16:51 | Atualizado 12/07/2021 16:57

Rio - Nesta segunda-feira (12), a Prefeitura do Rio de Janeiro multou a CBF por ter desrespeitado as normas estipuladas na final da Copa da América, entre Brasil e Argentina, no Maracanã, com aglomerações ao redor do estádio. O valor da multa fica em torno de R$ 54 mil. A informação é do site "UOL".

O órgão entende que, apesar de terem respeitado o limite de 10% de público no Maracanã, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), contesta que a entidade impediu o freio de disseminação da Covid-19. Além disso, terá investigação sobre supostos testes falsos de RTC-PCR.

Publicidade

A Prefeitura do Rio entende que a CBF pode ser responsabilizada pela infração, apesar da Conmebol ser a organizadora da Copa América. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde informa que:

“A medida foi tomada diante da constatação de inobservâncias às disposições contidas na Resolução ‘N’ SMS nº 4.956, de 08/07/2021 e no próprio Protocolo Sanitário apresentado pela CONMEBOL. A configuração da infração é gravíssima, de acordo com o Código Sanitário Municipal e à legislação vigente que versa sobre as medidas de proteção à vida relativas à de Covid-19, tendo em vista o dano potencialmente causado à saúde pública”.