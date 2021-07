Brasil e Argentina decidiram Copa América - AFP

Por Lance

Publicado 11/07/2021 11:29

Rio - O embate nas redes sociais que envolveu torcedores brasileiros e argentinos, neste sábado, após a vitória da seleção de Lionel Messi na final da Copa América acabou em discussão no Twitter. Embora o resultado já fosse suficiente para deixar os internautas do Brasil contrariados com a derrota (veja os memes), os rivais sul-americanos foram acusados de racismo. Postagens consideradas preconceituosas classificavam brasileiros como "macacos".

A conquista argentina acontece em meio à uma seca de 28 anos sem taça. Nas redes sociais, alguns internautas do vizinho sul-americano digitaram em espanhol a expressão "macaco" - referência que já virou polêmica entre brasileiros e argentinos em outros jogos. Um deles dizia: "Siga chupando Neymar, macaco de m... Macaco preto". As publicações logo viralizaram.



"E ainda tinha brasileiro torcendo para a Argentina - comentou um torcedor. No Twitter, o termo "Macaco" chegou a ser um dos mais debatidos na manhã deste domingo. Os internautas ainda criticaram os brasileiros que optaram por escolher a Argentina na final da Copa América: "Espero que se f... todo argentino que nos chamaram de macaco e xingaram o Neymar", escreveu outra usuária, relatando que o camisa 10 da Seleção foi outro alvo.



Com gol de Di María, a Argentina bateu o Brasil em pleno Maracanã por 1 a 0 e levou mais uma taça da Copa América. Alguns torcedores ainda pediram a saída de Tite. Com isso, além de Messi ter vencido sua primeira competição com a camisa nacional, os "hermanos" empataram com o Uruguai no topo das conquistas da Copa: são 15 para cada lado. O Brasil vem logo abaixo, com 9 canecos.