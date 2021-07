Rogério Ceni - Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 06:00

A demissão de Rogerio Ceni era esperada, o áudio em que o analista de mercado Roberto Drumond fazia ferozes críticas ao comportamento do treinador foi o grito de alerta, e as consequências não poderiam ser outras. Às 2h46 da madrugada de ontem, o Flamengo comunicou oficialmente a decisão que alcança também seus auxiliares. Na tarde de sexta-feira, um amigo me passou a informação de que o presidente Landim, acompanhado de uma pessoa que não identificou e que não era o Marcos Braz, estava reunido com Renato Portaluppi em Copacabana. Na mesma hora, senti o cheiro de batata assada. Rogério Ceni assumiu o Flamengo em novembro e deixa a equipe em 12º lugar, com 12 pontos ganhos, quatro vitorias e quatro derrotas, com dois jogos a menos. Foi a melhor solução para o próprio Rogério Ceni que, completamente perdido, já tinha arriado a mochila. Mauricio Souza, treinador da base, comandará a equipe no jogo de hoje com a Chapecoense.

EVENTO TESTE

Como estava previsto, Conmebol conseguiu botar público no Maracanã na final da Copa América entre Brasil e Argentina. Prefeito Eduardo Paes fingiu fazer jogo duro, mas cedeu liberando a presença de dez por cento da capacidade do Estádio alegando ser evento teste. A Federação Carioca quis fazer um evento teste no Fla-Flu e não foi permitido. Se pedir de novo provavelmente ouvirá que o teste não foi aprovado. Manda quem pode.

PEDALADAS

Galera rubro-negra exagera anunciando para 16 horas Inglaterra x Itália como preliminar de Flamengo x Chapecoense às 18:15h

Proposta dos clubes da Série A para criação da Liga ganha corpo. Quero ver o comportamento dos dirigentes na hora de rachar a grana.

Felipão pegou o Grêmio com a meta é escapar do rebaixamento, se der para mais verá depois.

BOLA DENTRO

Três brasileiros com dupla nacionalidade, Rafael Toloi, Emerson Palmieri e Jorginho estarão na equipe da Itália que enfrenta a Inglaterra final da Eurocopa.

BOLA FORA

Depois de adoçar a boca dos japoneses com a possibilidade de dez por cento de lugares nas arenas as autoridades sanitárias decretaram Olimpíada sem publico em Tóquio.