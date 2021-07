Campeão da Libertadores pelo Galo em 2013, Cuca avaliou que encontra o clube mais organizado e com mais opções - BRUNO CANTINI/Atlético-MG

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 00:00

Poderia ser um choque de gigantes se Cuca (foto) e Rogério Ceni tivessem todos os jogadores disponíveis para o confronto desta noite, no Mineirão. Os desfalques por lesões, suspensões, convocações para seleções e contaminação por covid-19 mutilaram os elencos, obrigando os treinadores a improvisações que nem sempre dão certo. E, se não bastasse tudo isso, ainda pesam os cansaços físico e mental, causados pelo desgaste dessa maratona criminosa com intervalos curtos para atender a um calendário alucinante. O Galo entra na 10ª rodada em quarto lugar, com 16 pontos, cinco vitórias, um empate e três derrotas. O Urubu, com dois jogos a menos, está no meio da tabela, com 12 pontos, quatro vitórias e três derrotas. A rivalidade garante clima quente, independentemente do que mostre o termômetro e exigirá controle dos jogadores e experiência da arbitragem para garantir que o espetáculo termine como começou, onze de cada lado e sem sururu no terreiro.

GABIBANCO

A seleção brasileira ganhou do possante Peru por 1 a 0, na segunda-feira à noite, no Estádio Nilton Santos, e chegou mais uma vez com facilidade a uma final de Copa América, fazendo o técnico Tite tão feliz que até no pagode caiu, mesmo desengonçado. Quem não aproveitou a chance foi o atacante Gabigol. Tite optou por outras soluções e o goleador rubro-negro, habituado a ser protagonista, perdeu espaço, passou a coadjuvante e, se não entrar e brilhar na finalíssima da competição, restará guardar a camisa como recordação.

PEDALADAS

A Eurocopa também não foi essas coisas, mas está furos acima da Copa América. Jogos melhores, grandes jogadores nas seleções, gramados impecáveis, imagens mais bonitas.

Bom ver a evolução de Lucas Paquetá. O meia-atacante do Lyon ganhou força física, confiança e personalidade. É realmente um outro jogador.

O gramado do Maracanã está recebendo maquiagem para ser palco da decisão da Copa América, no sábado.

BOLA DENTRO

Dudu está de volta, registrado, nome publicado no BID da CBF e pronto para entrar em ação. Se reaparecer jogando no mesmo nível, será um reforço giga para o Palmeiras.

BOLA FORA

Essa é das Arábias: analistas de desempenho descobriram que o sistema defensivo do Corinthians sofre muitos gols em casa porque sente falta da torcida. Ah, então tá.